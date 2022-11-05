Авто угоняли близ новых ЖК в Алматы. Задержаны двое подозреваемых

Задержанные подозреваемые. Фото: polisia.kz

Двое жителей Алматинской области подозреваются в угонах автомашин ВАЗ. По версии полиции, они, предположительно, орудовали в новых жилых комплексах южной столицы, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Задержанных подозревают в причастности к четырем фактам кражи автомашин. В основном, как утверждают в полиции, это были машины ВАЗ.

"Преступление совершали около одного из новых ЖК: проверяли авто на отсутствие сигнализации, вскрывали замок, после чего машины отвозили на фазенду.

Три автомашины изъяты и приобщены к делу как вещественные доказательства. Еще одно авто фигуранты успели продать", – рассказал начальник Управления полиции Наурызбайского района Данияр Мендебаев.

Задержанные имели судимость за совершение грабежа и разбойного нападения.

Ранее в Алматы в одном из микрорайонов угнали внедорожник, владелец авто узнал об этом через SMS-сообщение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995869-avto-ugonyali-bliz-novyh-zhk-v-almaty-zaderzhany-dvoe-podozrevaemyh/