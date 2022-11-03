40 тысяч евро, лежавшие дома под кроватью, украли у кызылординки

Полицейский держит в руках украденные деньги. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Кызылорде были задержаны двое мужчин, которых подозревают в краже 40 тысяч евро (более 18 миллионов тенге) из частного дома, сообщается в новостном Telegram-канале Министерства внутренних дел страны.

54-летняя кызылординка обратилась на оперативный канал "102" управления полиции. По ее словам, неизвестные пробрались в частный дом через окно и похитили 40 тысяч евро, которые лежали под кроватью в спальной комнате. Также пропали гаджеты Samsung Galaху Tab S7 и Samsung S9. Хозяев дома в момент кражи не было.

В ходе розыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых в возрасте 29 и 30 лет.

Сейчас полицией проводится досудебное расследование по части 4 статьи 188 УК РК "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

Напомним, предполагаемых серийных автоворов, подозреваемых в совершении свыше 20 краж, задержали в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995640-40-tysyach-evro-lezhavshie-doma-pod-krovatyu-ukrali-u-kyzylordinki/