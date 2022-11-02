Похищенные при беспорядках ружья изъяли в ходе трех спецопераций в Алматы

Мужчина с оружием в руках. Фото: polisia.kz

Сотрудники криминальной полиции в ходе трех спецопераций на территории Алматы изъяли 13 ружей, похищенных при январских беспорядках, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В ведомстве сообщили, что полицейский спецназ задержал шестерых подозреваемых в ограблении оружейных магазинов в январе этого года.

По оперативным данным, некоторые ружья подозреваемые успели продать, другую часть – спрятали.

В полиции сообщили, что схроны располагались в безлюдных местах в разных частях города. В тайниках также были обнаружены оптические прицелы и другой охотничий инвентарь.

"По изъятому оружию назначены экспертизы. Уголовные дела зарегистрированы Следственным управлением Департамента полиции города Алматы", – добавили стражи порядка.

Мужчина с оружием в руках. Фото: polisia.kz

Изъятое ружье. Фото: polisia.kz

Ранее полицейские Акмолинской области обнаружили на объездной Карасайской трассе четыре единицы огнестрельного оружия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995448-pohischennye-pri-besporyadkah-ruzhya-izyali-v-hode-treh-spetsoperatsiy-v-almaty/