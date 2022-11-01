На 10 млн тенге обманули жителей Абайской области, обещая им выплаты за скот после реализации

Коровы. Иллюстративное фото: pexels.com

Полицейские Абайской области задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Предполагается, что задержанный скупал скот у сельчан, обещая им выплаты после реализации, передает информационный медиапортал Polisia.kz.

По версии следствия, подозреваемый ездил по районам и занимался скупкой скота, обещая рассчитаться после реализации.

В общей сложности сельчане таким образом продали 50 голов скота. Сумма ущерба составила более 10 млн тенге.

Стражи порядка задержали 27-летнего подозреваемого.

В полиции добавили, что подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По всем фактам начато досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Ранее в Алматы полицейские задержали мужчину, подозреваемого в том, что выдавал себя за мебельщика, брал с клиентов оплату, а затем скрывался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995289-na-10-mln-tenge-obmanuli-zhiteley-abayskoy-oblasti-obeschaya-im-vyplaty-za-skot-posle-realizatsii/