Женщину, которая 12 лет была в розыске, задержали в Алматы

Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы задержана уроженка ЗКО, которую 12 лет разыскивали за совершение мошенничества, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД Polisia.kz.

По данным стражей порядка, она на протяжении всего времени проживала на территории города Алматы с поддельными документами.

12 лет подозреваемую разыскивали за совершение мошенничества.

54-летнюю женщину, которая находилась в розыске, задержали сотрудники Управления криминальной полиции Департамента полиции Мангистауской области.

В настоящий момент ее водворили в изолятор временного содержания ДП города Алматы.

Напомним, минувшим летом в Москве был задержан казахстанец, которого тоже разыскивали 12 лет. Мужчина находился в международном розыске с 2010 года за совершение коррупционного преступления. Выяснилось, что подозреваемый сменил фамилию, чтобы скрываться от закона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995276-zhenschinu-kotoraya-12-let-byla-v-rozyske-zaderzhali-v-almaty/