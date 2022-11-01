Ограбление с избиением мужчины напротив мечети в Алматы попало на видео
Опубликовано:
В социальных сетях появилось видео, на котором несколько мужчин разбирают одежду другого. Пострадавший, судя по кадрам, лежит на скамейке. В официальном Telegram-канале пресс-службы МВД прокомментировали этот ролик.
Видеоролик опубликовал Telegram-канал Halyqstan.
"Толпой побили и обокрали мужчину около 21:00, 31 октября", – говорится в подписи к видео.
В посте также сообщили, что инцидент произошел возле автовокзала "Саяхат", напротив мечети.
В МВД прокомментировали данное видео, отметив, что обращений, заявлений и телефонных звонков в полицию по данному факту не поступало.
Однако данный факт зарегистрирован отделом полиции при УП Медеуского района.
"Проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению участников инцидента и других обстоятельств дела. Данному происшествию будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством РК", – добавили в полиции.
Ранее в Таразе во время попытки ограбления избили журналистку. Подозреваемый задержан, он признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995183-ograblenie-s-izbieniem-muzhchiny-naprotiv-mecheti-v-almaty-popalo-na-video/