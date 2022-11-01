Подростка в Астане ударили кулаком по лицу и отобрали у него телефон

Кулак. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительница столицы обратилась в полицию, сообщив, что ее 14-летнего сына ударили по лицу и отобрали у него телефон, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным полиции, подросток днем ждал автобус на остановке, когда к нему подошел неизвестный мужчина и попросил телефон, чтобы позвонить другу.

"Взяв мобильник, мужчина, разговаривая, постепенно уходил в сторону частного сектора. Мальчику ничего не оставалось, как следовать за ним, дожидаясь, когда незнакомец отдаст телефон. Но злоумышленник завернул до заброшенной двухэтажки по улице Култегин. Здесь он несколько раз ударил ребенка кулаком в лицо и скрылся с телефоном", – рассказали в ведомстве.

Полицейские задержали подозреваемого – 36-летнего жителя Астаны, ранее неоднократно судимого. Мужчина дал признательные показания.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК.

Стражи порядка изъяли вещественные доказательства. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Следствие также проверяет причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Напомним, сотрудники полиции в Астане задержали квартиросъемщика, которого подозревают в краже смартфона iPhone 13 у сына арендодательницы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995176-podrostka-v-astane-udarili-kulakom-po-litsu-i-otobrali-u-nego-telefon/