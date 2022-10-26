Металлический забор почти на 4 млн тенге украли из детсада в Астане

Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Столичные полицейские задержали двоих подозреваемых в краже металлического забора с территории детского сада на сумму более чем три миллиона тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Астаны.

По данным ведомства, стражами порядка при проведении оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое ранее судимых жителей столицы в возрасте 46 и 33 лет.

"Мужчины заранее приметили нефункционирующий детский сад и пошли на кражу ради выгоды. В дневное время с территории детского сада они вынесли металлическое ограждение в количестве 15 штук, стоимостью 3 млн 760 тыс. тенге. В дальнейшем подозреваемые планировали сдать похищенный забор в пункт приема металлолома, однако были задержаны полицейскими", – сообщили в полиции.

В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по статье УК РК "Кража". Задержанные дали признательные показания, проводится проверка их причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории Астаны.

Ранее столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа. Предполагаемый злоумышленник попался в руки стражей порядка выбежав из подъезда, где произошло преступление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994357-metallicheskiy-zabor-pochti-na-4-mln-tenge-ukrali-iz-detsada-v-astane/