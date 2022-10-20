Спальню квартиры в Талдыкоргане переоборудовали под фитолабораторию (фото)

Горшки с марихуаной. Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

В одной из благоустроенных квартир Талдыкоргана полицейские выявили фитолабораторию по производству наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу полиции Жетысуской области.

Владельцем квартиры в микрорайоне Каратал оказался 34-летний мужчина, который свою спальную комнату обустроил под фитолабораторию для производства наркотиков. Под специальными световыми лампами в садовых горшках были высажены 10 кустов марихуаны.

"Лаборатория была расположена на втором этаже многоквартирного дома. Подозреваемый мужчина ранее не привлекался к ответственности и не находился в нашем поле зрения.

Сейчас по факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений начато уголовное расследование. В отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения "обязательство о явке", — сообщил замначальника Управления противодействия наркобизнесу ДП Жетысуской области Аян Исабеков.

Горшки с марихуаной. Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

Во время обыска в соседней комнате благоустроенной квартиры полиция также обнаружила неизвестные грибы, за которыми хозяин тщательно ухаживал. Грибы изъяты и направлены на экспертизу для определения их наркотического содержания.

С начала года в регионе зарегистрировали уже 10 фактов культивирования наркосодержащих растений. К ответственности привлечено более 20 наркоторговцев. Из незаконного оборота изъято около 40 кг различных наркотиков, из которых свыше 2 кг – "синтетика".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993546-spalnyu-kvartiry-v-taldykorgane-pereoborudovali-pod-fitolaboratoriyu/