Гравий незаконно добывали в Талдыкоргане

Экскаватор. Фото: polisia.kz

Два грузовика и экскаватор задержали полицейские на берегу реки Каратал в Талдыкоргане во время совместного с экологами рейда, сообщает информационный портал МВД Polisia.kz.

По данным правоохранителей, техника использовалась тремя мужчинами для незаконной добычи песчанно-гравийной смеси. Мужчин доставили в городской отдел полиции для дачи показаний.

"Каких-либо разрешительных документов на добычу гравия задержанные не смогли предоставить. В этой связи факт официально зарегистрирован как нарушение природоохранного законодательства. Спецтехника изъята и помещена на спецстоянку", – сообщил старший инспектор ГПП УМПС ДП области Жетысу Баглан Рымжанов.

На нарушителей составлены админстративные протоколы. Собранный материал передан в Департамент экологии для подсчета ущерба, причиненного природе и государству. Окончательно решение вынесет суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992949-graviy-nezakonno-dobyvali-v-taldykorgane/