КНБ предотвратил незаконный вывоз нефтепродуктов из Казахстана

Цистерны. Фото: t.me/KNB_kz

Погранслужбой КНБ предотвращен незаконный вывоз нефтепродуктов с территории Казахстана, об этом сообщается в официальном Телеграм-канале КНБ.

Как сообщили в КНБ, с 8 по 11 октября 2022 года Пограничной службой в железнодорожном пункте пропуска "Жайык" Западно-Казахстанской области предотвращен незаконный вывоз нефтепродуктов с территории Казахстана.

"Транспортировка 20 железнодорожных цистерн с топливом осуществлялась грузовыми железнодорожными составами под видом растворителя битумных лаков "Уайт-спирит", - говорится в сообщении пресс-службу Комитета Нацбезопасности.

В КНБ добавили, что задержанный груз передан в Департамент госдоходов по Западно-Казахстанской области для принятия процессуального решения.

В Погранслужбе также напомнили о действующих в Казахстане временных ограничениях на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.

Отметим ,что речь идет о совместном приказе министров энергетики, финансов и внутренних дел Казахстана, а также председателя КНБ РК, который был подписан в июле этого года. Согласно документу, с 12 июля этого года был введен запрет на вывоз бензина и дизтоплива из страны на 6 месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992860-knb-predotvratil-nezakonnyy-vyvoz-nefteproduktov-iz-kazahstana/