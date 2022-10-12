Предприятие из Алматы незаконно захоронило отходы металлов возле реки

Металл. Иллюстративное фото: pexels.com

В официальном Telegram-канале Минэкологии сообщили, что в период с 19 апреля по 18 мая 2022 года Департаментом экологии по городу Алматы на основании заявления ОО "Kaz Eco Patrol" и представления Специализированной природоохранной прокуратуры проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "Казферросталь".

Сообщается, что предприятие захоронило металлургический шлак и складировало отходы черных металлов в особо крупном объеме на земельном участке в водоохранной полосе реки Малой Алматинки без наличия разрешительных документов.

"Общая площадь участка захоронения составляет 3,1 га. Общий объем незаконно захороненного шлака от плавки – 125 616,43 кубического метра", – говорится в пресс-релизе.

В Минэкологии отметили, что предприятием нарушена экосистема на данном участке земли, а также прилегающая территория реки Малая Алматинка.

В результате принятых мер были составлены два административных протокола по части 1 статьи 332 и части 3 статьи 334 КоАП РК и наложен штраф на сумму более одного миллиона тенге. Предприятием штрафы оплачены добровольно.

Кроме того, составлен административный протокол по части 2 статьи 344 КоАП РК. В настоящее время материал находится на стадии судебного разбирательства.

Ключевым фактором является то, что санкция указанной статьи исчисляется из расчета экономической выгоды. За указанное административное правонарушение расчет суммы экономической выгоды составил более пяти миллиардов тенге.

Напомним, в Восточно-Казахстанской области в результате опрокидывания КамАЗа с автоцистерной на землю вылилось 25 тонн серной кислоты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992312-predpriyatie-iz-almaty-nezakonno-zahoronilo-othody-metallov-vozle-reki/