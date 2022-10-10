Акмолинцу пришлось общаться с полицией из-за наклейки "Z" на авто

Автомобиль. Кадр из видео: facebook.com

В социальных сетях распространяют видео автомашины с наклейкой "Z". Отмечается, что снято оно было в Атбасаре. Стражи порядка установили водителя, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

В ведомстве рассказали, что 7 октября в отдел полиции Атбасарского района поступила информация от местных жителей. Они рассказали, что на парковке возле одного из развлекательных центров находится машина "УАЗ" с наклейкой "Z".

Полицейские установили владельца данного авто - жителя Акмолинской области. С ним проведена профилактическая беседа, после чего он удалил с машины наклейку.

Напомним, ранее подобные авто с символом "Z" выявляли в Актау, Уральске, Алматы, Шымкенте. По каждому отдельному случаю правоохранители проводили необходимые проверки, водителей при этом привлекали к установленной законодательством ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991970-akmolintsu-prishlos-obschatsya-s-politsiey-iz-za-nakleyki-z-na-avto/