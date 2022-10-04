Подозреваемых в нападении на прокурора в Туркестанской области задержали

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Трое подозреваемых в применении насилия в отношении представителя надзорного органа при исполнении им служебных обязанностей были задержаны и водворены в изолятор временного содержания в Туркестанской области, передает информационный медиа-портал МВД Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, задержанные являются жителями Толебийского района Туркестанской области. Им может грозить до четырех лет лишения свободы. На данный момент проводится досудебное расследование по ч.3 ст. 380 УК РК.

"Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 4 тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок", - гласит сообщение.

Что касается ДТП, факт зарегистрирован по ч.3 ст. 345 УК РК. Проводятся соответствующие экспертизы. Правовая оценка будет дана всем участникам инцидента по итогам расследования.

Напомним, в селе Коксаек Толебийского района Туркестанской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один из водителей погиб.

Вскоре на место прибыл дежурный прокурор. Он начал разъяснять собравшимся требования действующего законодательства и использовал принадлежащий ему телефон. Но некоторые из собравшихся предприняли попытку отнять гаджет и применили по отношению к дежурному прокурору силу. Инцидент попал на камеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991049-do-4-let-tyurmy-grozit-podozrevaemym-v-napadenii-na-prokurora-v-turkestanskoy-oblasti/