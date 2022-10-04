Бизнесмена осудили в Атырау за неуплату налогов на 263,7 млн тенге

Молоток. Иллюстративное фото: pixabay.com

Бизнесмен из Атырау в период с 2018 по 2019 год уклонился от уплаты налогов на сумму 263,7 млн тенге и был осужден. Об этом сообщается на сайте пресс-службы прокуратуры Атырауской области.

"Проведенным анализом установлено, что экс-директор ТОО "БатысТехноСервисез", являясь единственным руководителем коммерческой организации, используя фиктивные счета фактуры в период с 2018 по 2019 годы уклонилcя от уплаты налогов на сумму 263,7 млн тенге", - говорится в публикации.

Информацию об ущербе подтвердили в Департаменте государственных доходов Атырауской области по требованию прокуратуры области.

"В этой связи в отношении директора Товарищества проведено досудебное расследование по части 3 статьи 245 Уголовного кодекса (по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере), который по приговору суда осужден к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы условно, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет", - сказано в сообщении.

Напомним, в июле жителя Астаны осудили за неуплату в бюджет 138 млн тенге налогов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991041-biznesmena-osudili-v-atyrau-za-neuplatu-nalogov-na-2637-mln-tenge/