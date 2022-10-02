Хотел задержать рейс: мужчина сообщил о бомбе на борту вылетавшего из Астаны самолета

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Сотрудники Департамента полиции на транспорте задержали предполагаемого лжетеррориста, который сообщил о взрывном устройстве на борту одного из самолетов, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД Polisia.kz.

По данным ведомства, накануне, 1 октября, в 14:40 часов на пульт 102 поступил звонок от неизвестного лица, который сообщил о бомбе на борту воздушного судна, следующего по маршруту Астана - Талдыкорган.

На место незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб, проведена эвакуация людей, приостановлена деятельность аэропорта.

В результате каких-либо взрывных устройств не обнаружено.

Транспортные полицейские выявили предполагаемого лжетеррориста - им оказался астанчанин 1985 года рождения.

Сообщается, что он совершил данный поступок, так как хотел задержать рейс.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Злоумышленника водворили в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990640-hotel-zaderzhat-reys-muzhchina-soobschil-o-bombe-na-bortu-vyletavshego-iz-astany-samoleta/