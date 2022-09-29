Пьяный мужчина устроил скандал в аэропорту Шымкента

Аэропорт. Иллюстративное фото: Shen Chunchen / VCG / Getty Images

46-летнему жителю Шымкента грозит административная ответственность за пьяный дебош в аэропорту - в полицию обратились сотрудники авиакомпании, сообщает официальный медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным правоохранителей, в Линейное отделение полиции в аэропорту Шымкента обратился представитель одной из казахстанских авиакомпаний. Он попросил принять меры в отношении пассажира, который во время посадки на рейс Шымкент-Астана вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников авиакомпании.

Полицейские провели проверку. Медосвидетельствование выявило у буйного пассажира среднюю степень алкогольного опьянения.

В отношении нарушителя составили сразу три административных материала - за мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в общественных местах и нарушение правил поведения на воздушном судне.

"В настоящий момент материалы происшествия направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Шымкента для принятия процессуального решения", - добавили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990129-pyanyy-muzhchina-ustroil-skandal-v-aeroportu-shymkenta/