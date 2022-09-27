Жителей Мангистау обманывали от имени руководства департамента полиции

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Мошенники пишут жителям в мессенджеры от имени руководства департамента полиции в Мангистау - стражи порядка предупредили об участившихся случаях обмана.

Как пишет местное издание "Лада" со ссылкой на замначальника ДП региона, накануне жителю Актау примерное в 9 часов утра в мессенджер WhatsApp с неизвестного номера написал мошенник от имени заместителя начальника областного департамента.

Неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов и потребовал от гражданина явиться в департамент полиции до 6 вечера.

Для выяснения обстоятельств горожанин прибыл в органы внутренних дел. Ему удалось лично встретиться с заместителем начальника департамента полиции Болатбеком Акшауовым.

Отмечается, что замглавы полиции региона рассказал, что такой случай уже случался, и предупредил, что это мошенники.

"Сотрудники полиции никогда не проводят специальных операций и следственных действий по мобильному телефону. Поэтому просим не доверять лицам, связавшимися с незнакомых номеров, и сомнительным СМС-сообщениям. Это мошенники", - заявил Акшауов.

В ДП региона призвали жителей Мангистау быть бдительными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989908-zhiteley-mangistau-obmanyvali-ot-imeni-rukovodstva-departamenta-politsii/