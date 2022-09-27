Мужчина после отказа потащил 20-летнюю девушку за волосы в пригороде Атырау

Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

В пригороде Атырау нетрезвый мужчина начал приставать к 20-летней девушке, а после получения отказа напал на нее и потащил за волосы. Подозреваемого задержали. Об этом сообщили в ДП региона, передает "Ак Жайык".

Инцидент произошел 20 сентября в пригородном селе Жумыскер. Стражи порядка установили, что 57-летний пьяный мужчина стал приставать к 20-летней девушке. Получив отказ, он напал на нее и потащил за волосы.

В пресс-службе ДП Атырауской области сообщили, что подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Как отметили в ведомстве, в отношении него составлен административный протокол по ч.1 ст.73-2 КоАП РК (Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989735-muzhchina-posle-otkaza-potaschil-20-letnyuyu-devushku-za-volosy-v-prigorode-atyrau/