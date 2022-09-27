Вооруженные люди напали на здание полиции в Турции, есть погибший

Женщина с оружием. Кадр из видео: t.me/breakingmash

В турецком Мерсине произошло вооружение нападение на здание полиции. В результате происшествия погиб один полицейский, передает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

"Около 23:00 (2:00 по Астане) в районе Мезитли города Мерсин неизвестные совершили вооруженное нападение на полицейский участок", – сообщает агентство со ссылкой на телеканал A Haber.

Кроме того, произошел взрыв в результате дистанционного управления самодельной бомбой. Турецкие власти квалифицируют инцидент как теракт.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил о гибели одного сотрудника полиции в результате теракта, другой полицейский тяжело ранен.

"Уже известно, какая террористическая организация стоит за этим", – пишет РИА Новости со ссылкой на Anadolu.

Telegram-канал Mash сообщает, что в здание полиции хотели проникнуть трое неизвестных.

"Одна из нападавших – женщина-смертница – пыталась заехать на территорию участка на авто, в салоне которого находилось самодельное взрывное устройство. Когда полицейские попытались ее задержать и открыли огонь, снаряд сдетанировал", – говорится в публикации.

Однако местные правоохранительные органы сообщают о двух нападавших – мужчине и женщине. Первого удалось задержать, вторую разыскивают.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры и не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Ранее в торговом центре в Стамбуле в результате вооруженного конфликта пострадали шесть человек, в том числе граждане Азербайджана и Ирана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989717-vooruzhennye-lyudi-napali-na-zdanie-politsii-v-turtsii-est-pogibshiy/