Ребенок мог стоять за "минированием" школы в Алматинской области

Звонок. Иллюстративное фото: Михаил Руденко / Getty Images

Предполагаемого лжетеррориста, сообщившего о минировании школы, установили полицейские Алматинской области, сообщается в официальном Telegram-канале МВД Polisia.kz.

Факт был зарегистрирован в едином реестре расследований по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" УК РК.

По информации стражей порядка, в ходе оперативно-розыскных работ сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался малолетний житель Илийского района.

Подчеркивается, что в присутствии законных представителей и психологов он дал признательные показания.

Напомним, что на прошлой неделе здание одной из школ в селе Отеген-Батыр оцепили после поступившего сообщения о взрывном устройстве. К счастью, информация не подтвердилась.

По данному факту было начато расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989521-rebenok-mog-stoyat-za-minirovaniem-shkoly-v-almatinskoy-oblasti/