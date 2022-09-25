Антикор объявил в розыск доверенное лицо Кайрата Сатыбалдыулы

Эфенди Кемаль. Фото: t.me/antikornews

Антикоррупционная служба РК объявила в розыск доверенное лицо бизнесмена Кайрата Сатыбалдыулы Эфенди Кемаля. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Антикора.

В агентстве напомнили, что в отношении Сатыбалдыулы и других лиц ведется расследование по подозрению в уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем.

В ходе следствия установлено особо доверенное лицо Сатыбалдыулы К. – гражданин Казахстана Эфенди Кемаль 1983 года рождения, являющий учредителем и директором ряда коммерческих предприятий.

"Преступная роль Эфенди заключалась в решении вопросов в околотаможенной сфере, отмывании денег и иного имущества, полученных преступным путем.

Для этого ему от Сатыбалдыулы К. была выдана доверенность на снятие денег со счета. К примеру, только по одному эпизоду Эфенди за 3 дня июля и августа 2018 года обналичил с личного счета Сатыбалдыулы К. 37 млрд тенге и 62 млн долларов США", - говорится в сообщении Антикора.

В ведомстве добавили, что с февраля Эфенди находится за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган уголовного преследования.

"Его противоправные деяния квалифицированы по статье 218 Уголовного кодекса РК "Легализация (отмывание) денег". Он объявлен в розыск. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Кайрата Сатыбалдыулы задержали в марте этого года – тогда сообщалось, что бизнесмена подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.

Позже в Антикоре заявили об окончании досудебного расследования – стало известно, что крупные хищения также подозревают в АО "Центр транспортного сервиса". Сатыбалдыулы уже возместил ущерб в 12 и 28 млрд тенге компаниям "ЦТС" и "Казахтелеком".

Завтра в Астане должно состояться очередное судебное заседание по делу Сатыбалдыулы. На прошлом заседании прокурор запросил для него 6 лет колонии. Сам бизнесмен подписал процессуальное соглашение и согласился с наказанием, запрошенным гособвинением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989479-antikor-obyavil-v-rozysk-doverennoe-litso-kayrata-satybaldyuly/