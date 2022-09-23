Мошенник обманул казахстанский банк на 20 млн тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В полицию Туркестанской области обратился представитель одного из казахстанских банков - он заявил о мошенничестве в отношении БВУ, сообщает официальный медиапортал МВД Polisia.kz.

По словам сотрудника банка, неизвестные нанесли банку ущерб на 20 млн тенге, продавая несуществующие товары через мобильное приложение банка.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество". Была создана следственно-оперативная группа, которая и задержала подозреваемого.

"Им оказался местный житель, безработный молодой человек. Как выяснилось, подозреваемый под видом совершения операций по купле-продажи товаров через банковское приложение обманным путем за месяц выманил 20 млн тенге. Однако никакого товара он не реализовывал, а деньги потратил на собственные нужды", - говорится в сообщении полиции.

Мужчина арестовали. Сейчас ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989406-moshennik-obmanul-kazahstanskiy-bank-na-20-mln-tenge/