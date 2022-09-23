"Беспредельщики": павлодарца наказали за оскорбление полицейских в прямом эфире

Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

32-летний житель Павлодара оскорбил полицейских, которые пришли к нему поздним вечером, чтобы вручить повестку. В суде мужчина объяснил, что сотрудники разбудили его детей, что и послужило поводом для агрессии, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

Из материалов дела известно, что конфликт произошел в середине мая в одной из квартир Павлодара. Стражи порядка пришли к мужчине, чтобы вручить повестку, но наткнулись на оскорбления.

Павлодарец, вооружившись телефоном, вышел в прямой эфир и принялся снимать действия сотрудников. При этом назвал полицейских "беспредельщиками".

Сам подсудимый объяснил, что причиной агрессии с его стороны стал тот факт, что правоохранители пришли в 11 часов вечера. Позвонили в домофон, от этого проснулись дети.

Никого конкретно он не оскорблял, а говорил в общем. При этом заявил, что есть свобода слова, он имеет право на высказывание своего мнения.

Однако суд пришел к выводу, что оскорбление представителей власти все же было. Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере более 60 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989327-bespredelschiki-pavlodartsa-nakazali-za-oskorblenie-politseyskih-v-pryamom-efire/