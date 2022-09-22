35 млн тенге пытались похитить у алматинцев через интернет-банкинг

Компьютер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Мошенники обманным путем, используя персональные данные граждан, пытались похитить денежные средства на сумму более 35 млн тенге с помощью интернет-банкинга, сообщается на официальном сайте прокуратуры Алматы.

По информации надзорного ведомства, мошенники на одном из сайтов покупали электронные анкетные данные граждан РК, после чего без ведома и согласия последних на сайте банка, используя SIM-карты, оформляли заявки на получение кредитов. После посредством интернет-банкинга выводили похищенные денежные средства на счета подставных лиц.

Как уточнили в прокуратуре, мошенники приобретали технику, регистрировались в личном кабинете банка, используя одноразовые сим-карты.

Владея персональными данными вкладчиков, мошенникам удавалось беспрепятственно оформлять кредиты на различные суммы.

Тем не менее, преступники предстали перед судом. Приговором Медеуского суда виновные осуждены за мошенничество в особо крупном размере к 6 годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989178-35-mln-tenge-pytalis-pohitit-u-almatintsev-cherez-internet-banking/