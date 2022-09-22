Дело о хищении миллионов тенге: задержание подозреваемого сняли на видео в ВКО

Задержание подозреваемого. Кадр из видео: ДП ВКО

В одной из гостиниц Усть-Каменогорска задержали подозреваемого в краже миллионов тенге, который находился в розыске в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

По информации ведомства, 21 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в одной из гостиниц Усть-Каменогорска задержали 31-летнего подозреваемого, находившегося в розыске.

Стражи порядка пояснили, что в марте 2022 года мужчина в группе лиц проник в дом одного из жителей села в Северо-Казахстанской области, откуда похитил 6 миллионов тенге.

После совершения преступления злоумышленник покинул регион и скрылся от уголовного преследования.

Несколько месяцев правоохранители не прекращали поиски подозреваемого. В настоящее время разыскиваемый водворен в изолятор временного содержания.

В ДП ВКО также поделились кадрами задержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989150-delo-o-hischenii-millionov-tenge-zaderzhanie-podozrevaemogo-snyali-na-video-v-vko/