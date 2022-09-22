Истошно кричала из машины: "похищение" девушки сняли на видео в Шымкенте

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/ztb_qaz

В социальных сетях появилось видео, на котором было запечатлено якобы похищение девушки в Шымкенте. Указывается, что инцидент произошел в ночь на 22 сентября. Ролик прокомментировали в городском департаменте полиции.

"Это произошло в 4 микрорайоне. Девушку повалили на землю, избили, а затем насильно посадили в машину и скрылись в неизвестном направлении", - заявили очевидцы, снявшие инцидент на видео.

Они добавили, что на место были вызваны полицейские. Свидетелей случившегося интересовала дальнейшая судьба девушки, которая истошно кричала из машины.

Между тем в ДП Шымкента изданию Otyrar.kz сообщили, что это была семейная ссора. Стражи порядка провели проверку по данному факту.

"В результате установлено, что конфликт произошел между супругами. На канал "102" сообщения о похищении человека не поступало, каких-либо заявлений со стороны супругов не предъявлено", - отметили в ведомстве.

Здесь добавили, что с парой проведена профилактическая работа, вынесено защитное предписание по имевшему место семейному конфликту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989144-istoshno-krichala-iz-mashiny-pohischenie-devushki-snyali-na-video-v-shymkente/