Бизнесмен потерял 20 млн тенге после встречи с малознакомым человеком в Усть-Каменогорске

Мужчина в рубашке и с галстуком. Иллюстративное фото: pexels.com

В полицию Усть-Каменогорска обратился директор ТОО и сообщил, что малознакомый мужчина обманом завладел 20 млн тенге. Стражи порядка задержали подозреваемого в мошенничестве, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

По информации ведомства, директор ТОО сообщил правоохранителям, что в начале года малознакомый мужчина под предлогом купли-продажи спортивного инвентаря обманом завладел 20 млн тенге. Однако своих обещаний не выполнил.

Деньги предприниматель лично передал злоумышленнику в районе Дворца спорта.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 25-летнего жителя Усть-Каменогорска, который дал признательные показания.

"По данному факту возбужденно уголовное дело по ст.190 ч.4 УК РК "Мошенничество". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в пресс-службе ДП Восточно-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989069-biznesmen-poteryal-20-mln-tenge-posle-vstrechi-s-maloznakomym-chelovekom-v-ust-kamenogorske/