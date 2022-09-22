Казахстанец пошел на хитрость из-за желания произвести впечатление на девушку

Мужчина в обувном магазине. Иллюстративное фото: pexels.com

Любитель красиво и стильно одеваться из Усть-Каменогорска предстал перед судом и теперь приходит два раза в месяц на регистрацию в службу пробации. "Модник", который пошел на преступление ради того, чтобы хорошо выглядеть на свидании с девушкой, получил условный срок, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДУИС по ВКО.

31-летний мужчина признался в суде, что в середине августа он зашел в один из крупных торговых центров Усть-Каменогорска, где ему приглянулись брендовые кроссовки.

Не имея достаточной суммы, молодой человек решил пойти на хитрость: примерил обувь, сорвал противокражное устройство и вышел из магазина в новых кроссовках, оставив свои в коробке.

На тот момент кражу никто не заметил. Спустя месяц парень снова решил обновить гардероб и пошел в тот же бутик. По наработанной схеме надел обувь и скрылся.

Но на этот раз он попался. Полицейские с помощью записей с камер видеонаблюдения вычислили "модника".

Как выяснилось, на дело его вдохновили отношения с девушкой, он хотел на свидании выглядеть стильно и произвести впечатление.

В итоге житель Усть-Каменогорска предстал перед судом, его ограничили в свободе на 2,5 года, оштрафовали на 58 тыс. тенге, также он должен отработать 100 часов принудительного труда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989053-kazahstanets-poshel-na-hitrost-iz-za-zhelaniya-proizvesti-vpechatlenie-na-devushku/