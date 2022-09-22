"Начал бить топором": конфликт казахстанских бизнесменов в соцсетях привел к драке

Ислам Мырзахметов. Кадр из видео: КТК

Предприниматели из Туркестанской области поссорились в соцсетях, после чего конфликт вылился в реальную драку. По словам пострадавшего, ему были нанесены удары топором. Мужчина попал в больницу. По данному факту полицейские проводят расследование, передает КТК.

На серьезный конфликт указывают капли крови и небольшие порезы на линолеуме в офисе в Кентау.

По словам владельца компании, занимающейся установкой газового оборудования, его избили конкурент и его приятель.

"Он был очень зол, потом начал меня бить. Я хотел выбежать на улицу, но мне поставили подножку, я упал, один из них начал бить меня по голове. Потом попросил принести ему топор и начал бить уже топором", - поделился Ислам Мырзахметов.

Ссора между бизнесменами началась в соцсетях. Один разместил рекламу, обещая провести газ в дома по очень выгодной цене. Второй посчитал, что уложиться в эту сумму нереально, и написал об этом в комментариях. Ответ последовал уже офлайн.

Как рассказал заведующий травматологическим отделением больницы Кентау Аскар Жумбеков, к ним пострадавший поступил с ранениями головы, запястья и ладони. Ему провели первую хирургическую обработку травмы.

"Некоторые раны были очень глубокие, также были задеты кровеносные сосуды. Да, если бы медицинская помощь не была оказана вовремя, больной умер бы от потери крови", - говорит врач.

20-летний Ислам Мырзахметов в тот же день написал заявление в полицию. Однако, говорит, что никто из тех, кто его избил, еще не задержан. И вообще по делу проходит только один человек. Пострадавший жалуется, что ему уже стали поступать угрозы от близких обидчика.

"Его братья пишут мне, чтобы я забрал заявление. Иначе на меня кирпич упадет или машина собьет. Они требуют, чтобы я уехал из Кентау, говорят, не дадут мне здесь жить и работать. Даже предложили 200 тысяч. Но зачем мне эти деньги?! Такие люди должны сидеть в тюрьме. Уже неделя прошла, почему полиция не занимается этим?" - задается вопросами Ислам Мырзахметов.

Между тем правоохранители утверждают, что расследование идет в штатном режиме. Мера пресечения для подозреваемого будет зависеть от результатов судебно-медицинской экспертизы.

"Если судебно-медицинская экспертиза даст легкие телесные повреждения, то собранный материал будет относиться к административному нарушению. Если телесные повреждения покажут средние, то по данному инциденту будет составляться уголовное дело", - отметил замначальника районного отдела полиции Кентау Баглан Янкин.

Сам подозреваемый не согласен с обвинениями в свой адрес. Мужчина рассказал, что сейчас находится в командировке в другом регионе.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989010-nachal-bit-toporom-konflikt-kazahstanskih-biznesmenov-v-sotssetyah-privel-k-drake/