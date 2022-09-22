Ребенок умер после побоев: подозреваемую вновь взяли под арест в Талдыкоргане

Девушка в наручниках. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Талдыкоргане трехлетний ребенок скончался после избиения. Полиция подозревает 23-летнюю девушку, которая следила за малышом. Ранее ее отправили под домашний арест, но сейчас суд изменил меру пресечения на более строгую, передает издание Sputnik Казахстан.

12 сентября в одной из больниц Талдыкоргана скончался трехлетний мальчик. Медики диагностировали у ребенка телесные повреждения, в частности, у него была травмирована голова.

Первоначально подозреваемая в причастности к гибели ребенка 23-летняя девушка была водворена в ИВС, однако позже городской суд отправил ее под "домашний арест".

Тем не менее полицейские просили изменить подозреваемой меру пресечения. Прокуратура поддержала ходатайство и опротестовала судебное решение.

"Поддержав ходатайство полицейских и с учетом того, что преступление относится к категории тяжких, мы внесли частный протест на это решение. Сегодня он был рассмотрен судом. Подозреваемую в зале суда вновь взяли под стражу и водворили в изолятор временного содержания городской полиции", – сообщил прокурор Талдыкоргана Бахытжан Ашеев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988995-rebenok-umer-posle-poboev-podozrevaemuyu-vnov-vzyali-pod-arest-v-taldykorgane/