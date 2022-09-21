Свыше миллиона долларов наличными пытались вывезти из Астаны (видео)

Доллары на ленте таможенного контроля. Фото: пресс-служба КГА

С начала 2022 года из Астаны авиарейсами пытались незаконно вывезти более 490 млн тенге в долларах наличными. Всего таможенники выявили 55 таких нарушений, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

"Сотрудниками таможенного поста "Ауежай-Астана" Департамента государственных доходов по городу Астана с начала 2022 года было выявлено 55 фактов недостоверного таможенного декларирования наличных денежных средств и незаконного вывоза наличных денег", – сообщили представители ведомства.

Сумма незадекларированных наличных средств составила 498 454 908 тенге (1 083 599 долларов США). Сумма штрафа по данным нарушениям превысила 1, 7 млн тенге.

Так, 9 сентября в Международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" после прохождении таможенного контроля пассажиров, летящих в Дубай, сотрудниками таможенного поста "Ауежай-Астана" совместно с сотрудниками досмотра аэропорта остановили гражданина Казахстана.

"В момент задержания были выявлены наличные денежные средства в сумме 56 750 долларов США (что по курсу Национального банка РК на 9 сентября составляло 26 911 985 тенге). Нарушитель пытался провезти часть денег в обуви под стелькой, а остальная сумма денег обнаружена в ручной клади", – сообщили в КГА.

Наличные доллары на столе. Фото: пресс-служба КГА

Также 25 августа был остановлен еще один казахстанец, летящий в Дубай. В момент задержания у него были выявлены наличные денежные средства в сумме 14,1 тыс. долларов США (по курсу Национального банка РК на 25 августа составляло более 6,5 млн тенге).

В Комитете государственных доходов напомнили, что Указом президента Казахстана был запрещен вывоз:

наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза;

золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 г и инвестиционных монет из золота «ALTYN BARYS» и из серебра «KÚMIS BARYS», выпускаемых Национальным Банком Республики Казахстан, а также аффинированного золота свыше 100 г.

"В связи с чем просим граждан, планирующих выезд за границу, соблюдать действующее законодательство Республики Казахстан", – подчеркнули представители КГА.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988964-svyshe-milliona-dollarov-nalichnymi-pytalis-vyvezti-iz-astany-video/