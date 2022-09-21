Компания, которой Сатыбалдыулы вернул миллиарды, передумала отзывать претензии в суде

Кайрат Сатыбалды. Фото: inbusiness.kz

В Астане продолжилось судебное заседание по делу, где одним из подозреваемым является Кайрат Сатыбалдыулы – сегодня одна из компаний, которой Сатыбалдыулы вернул несколько десятков миллиардов тенге ущерба, отказалась от ранее заключенного медиативного соглашения, передает корреспондент NUR.KZ.

Судья Нурлан Баяхметов сообщил о поступившем от АО "ЦТС" ходатайстве об отзыве подписи с соглашения по медиативному урегулированию сторон.

Напомним, что ранее Сатыбалдыулы и другие подсудимые заключили с АО договор о медиации, где они признали вину и нанесенный ущерб – в суде также сообщили, что Сатыбалдыулы вернул компании более 28 млрд тенге, после чего "ЦТС" отказались от претензий.

Однако сегодня представитель компании Жандосов Ж.К. заявил, что "вопрос по медиативному соглашению до конца не решен", а глава "ЦТС" просит считать соглашение недействительным.

При этом подтвердил, что возвращенные компании 28 млрд тенге никуда не делись – они лежат на счетах "ЦТС".

Из-за изменения позиции "ЦТС" судья решил перенести процесс на сутки.

"Суд постановляет отложить заседание до завтра, до 15:00, с целью предоставления времени сторонам для окончательного обсуждения вопроса и принятия решения по ходатайству по заключению процессуального соглашения", — заявил Баяхметов.

Напомним, ранее в Антикоре заявляли, что Сатыбалдыулы проходит по делу о злоупотреблении полномочиями и крупных хищениях средств у АО "ЦТС" и "Казахтелеком".

Вчера к судебному процессу впервые подключились СМИ, однако суд запретил снимать заседание на видео и записывать аудио – журналистам разрешили лишь записывать ход событий вручную.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988925-kompaniya-kotoroy-satybaldyuly-vernul-milliardy-peredumala-otzyvat-pretenzii-v-sude/