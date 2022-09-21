Полицейский в форме. Иллюстративное фото: polisia.kz

Женщина укусила полицейского в Петропавловске. Произошло это в тот момент, когда стражи порядка пытались усмирить супружескую пару. Подробности случившегося озвучивает МВД на своем официальном сайте Polisia.kz.

Инцидент произошел в июне около семи часов утра возле одного из кафе в Петропавловске. Правоохранителям пришлось применить наручники, усмиряя супружескую пару.

Мужчина, нетрезвое поведение которого потребовало реагирования, отказался выполнить законное требование о прохождении медосвидетельствования, а его жена укусила полицейского за предплечье.

"К обоим пришлось применить спецсредства - наручники. В итоге 38-летняя горожанка оказалась на скамье подсудимых.

Суд учел, что к уголовной ответственности она привлекается впервые, и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля на данный срок", - сообщил начальник СУ ДП СКО Кайрат Касымбеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988909-zhenschina-ukusila-politseyskogo-v-petropavlovske/