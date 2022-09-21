Наложен арест на имущество предлагавших в рассрочку авто и недвижимость в Актау

Макет с многоэтажными зданиями. Иллюстративное фото: pexels.com

В Мангистауской области проводится досудебное расследование по факту организации финансовой пирамиды "Ата-мекен 2021". На имущество и счета подозреваемых наложен арест. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, в период с 2021 по 2022 годы руководитель и менеджеры потребительского кооператива "Ата-мекен 2021" предлагали вкладчикам приобрести недвижимость в Актау, а также авто с пробегом и без по выгодным условиям - без процентов и переплат, в рассрочку.

Действовали программы покупки машин до 25 млн тенге, а недвижимости - до 50 млн тенге.

"В действиях данного кооператива усматриваются признаки организации финансовой пирамиды", - отметили в АФМ РК.

Здесь добавили, что сумма установленного ущерба составила 50 млн тенге. Наложен арест на имущество и счета подозреваемых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988867-nalozhen-arest-na-imuschestvo-predlagavshih-v-rassrochku-avto-i-nedvizhimost-v-aktau/