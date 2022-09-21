Солдат-срочник из Тараза заявил, что сержант бил его табуреткой по голове

Алдияр Кенесбек. Кадр из видео: КТК

Странный инцидент расследуют в воинской части Нацгвардии в Актобе. 18-летний солдат из Тараза ушел в армию совершенно здоровым, но во время службы у него внезапно диагностировали эпилепсию. По словам самого Алдияра Кенесбека, это результат удара табуреткой по голове, передает КТК.

18-летний Алдияр Кенесбек в июне попал в воинскую часть 6655 в Актобе. Во время службы солдат-срочник оказался в санчасти, а сейчас находится дома.

Врачи поставили ему диагноз "эпилепсия". Хотя во время медосмотра у призывника не нашли никаких заболеваний.

По словам самого парня, судороги и приступы у него начались после инцидента с сержантом.

"Я просто пустил воздух, и все вокруг начали говорить: "Фу, фу". Поэтому я отошел в сторону. Стали спрашивать: "Кто это сделал?". Я признался. Там стояла табуретка, и сержант начал меня бить ею по голове. Дальше ничего не помню, потерял сознание. Меня - в санчасть, там пришел в себя", - говорит солдат-срочник в/ч №6655 Национальной гвардии РК Алдияр Кенесбек.

Родственники молодого человека утверждают, что после этого у Алдияра начались серьезные проблемы со здоровьем, он едва ходил.

В итоге через два месяца его положили в обычную больницу. О состоянии сына родители узнали случайно после звонка незнакомца. Отец тут же приехал из Тараза в Актобе и забрал парня домой.

7 октября истекает срок больничного. Родные отказываются возвращать Алдияра в армию.

В самой части инцидент пока никак не комментируют. Но на ситуацию отреагировали в военной прокуратуре.

"По факту превышения власти в войсковой части 6655 Нацгвардии 20 сентября 2022 года Актюбинским отделом Западного регионального военно-следственного управления начато досудебное расследование по части 1 статьи 451 УК РК", - сообщил военный прокурор Актюбинского гарнизона Жандарбек Спан.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988860-soldat-srochnik-iz-taraza-zayavil-chto-serzhant-bil-ego-taburetkoy-po-golove/