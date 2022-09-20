Нарколабораторию обнаружили в одном из частных домов в Алматы (видео)

Изъятые вещества. Кадр из видео: polisia.kz

В одном из домов Медеуского района Алматы полицейские обнаружили лабораторию по производству синтетических наркотиков, передает официальный медиапортал МВД РК Poilisia.kz.

Житель одного из садоводческих обществ Медеуского района был задержан по подозрению в незаконном хранении, изготовлении в лабораторных условиях и распространении синтетических наркотиков.

"В его доме были обнаружены целлофановые пакеты с порошкообразным веществом, бежевого цвета. со специфическим запахом, кусты растения зеленого цвета, выращенного в горшке, емкости с жидкостями, пирометр для измерения температуры с наслоениями порошкообразного вещества, специальный комбинезон", – сообщили стражи порядка.

Также отмечается, что на территории дома была обнаружена и изъята деревянная конструкция – подставка для изготовления синтетического наркотика, электрические дрели с железными миксерами для перемешивания сырья и др.

"По словам гражданина А., в этом "бизнесе" он относительно недавно. По словам мужчины, посредством интернет-приложения ему предложили для начала пробник с ингредиентами и инструкциями по изготовлению психотропного вещества "мефедрон", за производство которого ему предложили щедрое вознаграждение. После того, как злоумышленник согласился, “работодатели” отправили ему координаты закладки необходимого сырья", – сообщил замначальника Департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

Сейчас по изъятым веществам назначена судебно-химическая экспертиза. Подозреваемый находится под следствием.

Уголовное дело зарегистрировано по статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988773-narkolaboratoriyu-obnaruzhili-v-odnom-iz-chastnyh-domov-v-almaty-video/