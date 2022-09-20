Автоматы, пистолет и боеприпасы нашли на окраине Тараза

Оружие и боеприпасы, найденные в Таразе. Кадр из видео: пресс-служба ДП Жамбылской области

Полицейские Тараза нашли схрон с оружием и боеприпасами. Сейчас по найденному оружию назначена судебно-баллистическая экспертиза, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жамбылской области.

Сообщается, что тайник был обнаружен в ходе мероприятий по установлению местонахождения оружия, похищенного в ходе массовых беспорядков.

"Из мешка изъяты 2 единицы автомата "Калашников", газовый пистолет марки "FBI8000", светошумовая граната, магазины от автомата, штык-нож, полицейская каска, резиновая палка и около 200 патронов различного калибра", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

"Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее его в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется", – подчеркнули полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988737-avtomaty-pistolet-i-boepripasy-nashli-na-okraine-taraza/