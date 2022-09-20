Нападение на двух женщин в Кунаеве: задержан подозреваемый в изнасиловании

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37-летнего жителя Кунаева подозревают в изнасиловании работницы клининговой службы, а также в нападении еще на одну женщину, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

В начале сентября в дежурную часть городской полиции обратились две женщины. Одна из них занимается уборкой квартир и домов по объявлениям.

"Одной из заявительниц 40 лет, другой - 41 год. Показания обеих оказались аналогичны друг другу. То есть обе подверглись нападению со стороны одного и того же мужчины, который, предположительно, находился под воздействием наркотиков.

В первом случае подозреваемый позвал 40-летнюю женщину помочь с уборкой дома. После этого он напал на нее и вступил против ее воли в половой контакт. Во втором эпизоде жертвой едва не стала 41-летняя женщина", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Подозреваемый был задержан и помещен под стражу. Расследование проводится по статьям "Изнасилование" и "Попытка изнасилования", в рамках которого правоохранители проверят мужчину на причастность к другим аналогичным фактам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988726-napadenie-na-dvuh-zhenschin-v-kunaeve-zaderzhan-podozrevaemyy-v-iznasilovanii/