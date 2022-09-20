В МВД Грузии сообщили количество заложников в "Банке Грузии"

Полиция у здания "Банка Грузии". Кадр из видео: t.me/breakingmash

В захваченном здании "Банка Грузии" в Кутаиси находятся 12 заложников, передает Sputnik Грузия со ссылкой на заявление МВД страны. Предположительно, в помещении установлена взрывчатка.

"Правоохранители принимают все необходимые меры для их быстрого и безопасного освобождения", – говорится в заявлении.

Кроме того, как пишет издание, один из заложников опубликовал в социальных сетях видео с места происшествия, на кадрах можно заметить некие устройства, прикрепленные к стене. По словам автора видео, это взрывчатка. На камере появился и сам злоумышленник. Он в камуфляже и балаклаве.

МВД Грузии квалифицировало захват заложников в Кутаиси как террористический акт.

Напомним, в Кутаиси проходит спецоперация – вооруженный мужчина ворвался в один из филиалов "Банка Грузии". Злоумышленник требует, чтобы ему принесли два миллиона долларов в течение трех часов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988720-v-mvd-gruzii-soobschili-kolichestvo-zalozhnikov-v-banke-gruzii/