Осужденный по делу о гибели Асель Айтпаевой просил оправдать его

Асель Айтпаева. Кадр из видео: instagram.com/assel_ayt

Осужденный по делу о гибели казахстанки Асель Айтпаевой в Грузии попросил суд вынести ему оправдательный приговор. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного суда. Напомним, ранее мужчина был осужден на 15 лет.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам 2 августа 2022 года Мурат Мейрбеков был признан виновным в изнасиловании и торговле людьми, совершенными группой лиц, повлекшими по неосторожности смерть потерпевшей Айтпаевой.

Тогда Мейрбеков был приговорен к 15 годам лишения свободы, однако осужденный и его защитник обжаловали приговор в вышестоящей инстанции. Они просили вынести оправдательный приговор.

"Постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда города Астаны от 20 сентября 2022 года приговор суда первой инстанции оставлен без изменения ввиду доказанности вины М. по предъявленному ему обвинению. Приговор вступил в законную силу", – отмечается в сообщении суда.

Кроме того, в суде рассказали некоторые подробности дела. Так, сообщается, что Мейрбеков предложил работу в Асель Айтпаевой в Грузии с заработной платой в 500 долларов в месяц. Он способствовал ее перелету из Казахстана в Грузию.

Однако там, воспользовавшись сонным состоянием девушки, осужденный изнасиловал ее. После этого мужчина передал Асель Айтпаеву гражданину Грузии, который покровительствовал ему в его деятельности "для дальнейшей сексуальной эксплуатации".

"В последующем потерпевшая А. во избежание дальнейшего насилия, совершаемого в отношении нее, выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на 9-м этаже дома и скончалась на месте", – заключили в суде.

Напомним, что в мае прошлого года 26-летнюю казахстанку Асель Айтпаеву нашли мертвой под окнами дома в грузинской столице. Позже был задержан 57-летний гражданин Грузии Бесик Тордуа, из окна квартиры которого выпала Асель.

Однако в июле мужчина скончался в СИЗО. Его обвиняли в изнасиловании казахстанки и доведении до самоубийства. Позже под следствием оказался родственник Асель, казахстанец Мурат Мейрбеков, который и пригласил девушку работать в Грузию. Ему также были предъявлены обвинения в изнасиловании девушки, а в Казахстане – в торговле людьми.

Также в прошлом году в МВД сообщали об отправке следственной группы в Грузию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988690-osuzhdennyy-po-delu-o-gibeli-asel-aytpaevoy-prosil-opravdat-ego/