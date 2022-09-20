Незапертую машину угнали, а вторую – обокрали за один вечер в Астане

Припаркованные машины. Иллюстративное фото: pixabay.com

Столичные полицейские расследуют кражу из салона машины и угон авто – оба авто были не закрыты. В совершении обоих преступлений заподозрили 22-летнего астанчанина, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Астаны.

Сотрудники криминальной полиции Астаны задержали 22-летнего жителя города, которого заподозрили в краже и угоне авто.

По версии следствия, вечером молодой человек, будучи пьяным, дергал ручки дверей автомобилей, припаркованных по улице Молдагулова.

"Дернув ручку автомашины марки BMW он обнаружил, что она не закрыта на замок. Проникнув в салон автомобиля он совершил кражу личных вещей на сумму около 40 тысяч тенге", – рассказали стражи порядка.

Тем не менее, как считают полицейские, позже он направился в соседний двор, где стояла незапертая Nissan Cefiro, а в замке зажигания оставались ключи. Предполагается, что этот автомобиль мог угнать подозреваемый.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование.

Сообщается, что задержанный дал признательные показания. Проводится проверка его причастности к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

"Департамент полиции города Астаны рекомендует гражданам быть бдительными, закрывать двери и окна автомашин, не оставлять в салоне ценные вещи, которые могут привлечь внимание злоумышленников. Машину необходимо оборудовать системой охранной сигнализации", – подчеркнули представители ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988656-nezapertuyu-mashinu-ugnali-a-vtoruyu-obokrali-za-odin-vecher-v-astane/