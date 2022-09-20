Начато расследование по факту незаконного повышения цен на электроэнергию в Экибастузе

ЛЭП. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Павлодарской области начато расследование по признакам монополистической деятельности в отношении компании, осуществляющей подачу и распределение электроэнергии на территории Экибастуза. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, имеются подозрения о включении в отчетность 2019-2020 годов сделок с неблагонадежными предприятиями по оказанию ремонтных работ на сумму более 583 млн тенге, что могло повлиять на повышение тарифа за электроэнергию в указанный период.

Досудебное расследование продолжается.

"Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - отметили в АФМ РК.

Напомним, ранее сообщалось, что электроэнергия в Казахстане дорожает третий год подряд. За последний год тарифы выросли сразу на 8,7%. Годом ранее рост составил 7%. При этом в стране наблюдается спад производства электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988641-nachato-rassledovanie-po-faktu-nezakonnogo-povysheniya-tsen-na-elektroenergiyu-v-ekibastuze/