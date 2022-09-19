Управляющего компании осудили в Костанае за вымогательство 100 млн тенге

Следственные действия в Костанайской области. Кадр из видео: АФМ РК

В Костанае банкротного управляющего компании осудили за вымогательство 100 млн тенге у генерального директора и учредителя коммерческой организации. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

Установлено, что банкротный управляющий компании вымогал у генерального директора и учредителя коммерческой организации крупную сумму денежных средств в размере 100 млн тенге за включение в реестр дебиторов.

Подозреваемый был задержан с поличным при получении 50 млн тенге от генерального директора и учредителя ТОО, половины от ранее оговоренной суммы.

Сотрудник предстал перед судом. Он был признан виновным и приговорен к 8 годам и 5 месяцам лишения свободы.

Напомним, в феврале текущего года сообщалось, что в Костанайской области задержан банкротный управляющий компании при получении 50 млн тенге. Его подозревали в вымогательстве у генерального директора и учредителя коммерческой организации 100 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988528-upravlyayuschego-kompanii-osudili-za-vymogatelstvo-100-mln-tenge-v-kostanayskoy-oblasti/