Техника на 1 млн тенге пропала из арендованной квартиры в Шымкенте: подозреваемую задержали
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Бытовую технику на 1 млн тенге украли из арендованной квартиры в Шымкенте - в краже подозревают арендаторшу, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.
Потерпевший обратился в Управление полиции Каратауского района с заявлением. Он сообщил, что из его квартиры, которую арендует девушка, украли бытовую технику на миллион тенге.
Мужчина лишился телевизора, стиральной машины и холодильника.
В ходе оперативных мероприятий подозреваемая была задержана. Установить гражданку помогли камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что похищенную технику она сдала в ломбард, отметили в полиции.
По данному факту стражи порядка заняты расследованием по статье кража.
Недавно в ВКО была раскрыта кража крупной суммы денег. Домработницу подозревают в том, что она украла у работодателя 130 тыс. долларов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988495-tehnika-na-1-mln-tenge-propala-iz-arendovannoy-kvartiry-v-shymkente-podozrevaemuyu-zaderzhali/