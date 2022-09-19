Техника на 1 млн тенге пропала из арендованной квартиры в Шымкенте: подозреваемую задержали

Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Бытовую технику на 1 млн тенге украли из арендованной квартиры в Шымкенте - в краже подозревают арендаторшу, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Потерпевший обратился в Управление полиции Каратауского района с заявлением. Он сообщил, что из его квартиры, которую арендует девушка, украли бытовую технику на миллион тенге.

Мужчина лишился телевизора, стиральной машины и холодильника.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемая была задержана. Установить гражданку помогли камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что похищенную технику она сдала в ломбард, отметили в полиции.

По данному факту стражи порядка заняты расследованием по статье кража.

Недавно в ВКО была раскрыта кража крупной суммы денег. Домработницу подозревают в том, что она украла у работодателя 130 тыс. долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988495-tehnika-na-1-mln-tenge-propala-iz-arendovannoy-kvartiry-v-shymkente-podozrevaemuyu-zaderzhali/