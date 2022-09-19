Infiniti забрали у астанчанина после странного поведения на дороге (видео)

Infiniti на трассе. Кадр из видео: polisia.kz

Астанчанин устроил странную езду на трассе в Павлодарской области. Мужчину задержали и привлекли к административной ответственности, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

18 сентября около 18.40 часов от очевидцев поступила информация о том, что на автодороге Павлодар-Кызылорда движется автомашина Infiniti QX80, водитель которой умышленно создает аварийную ситуацию, блокирует и препятствует проезду попутного транспорта.

На место выехал автопатруль. Однако мужчина за рулем внедорожника не подчинился требованиям правоохранителей и скрылся на большой скорости.

Тем не менее автомобиль удалось остановить в районе поселка Шидерты. Водителем оказался 39-летний житель столицы. Он был трезв. Причину своего странного поведения мужчина объяснить не смог. Автомашина водворена на штрафстоянку.

На водителя составили несколько административных материалов. В частности, за управление транспортом без госномеров (наложен штраф в 10 МРП), невыполнение требований полицейских об остановке (наложен штраф в 40 МРП) и создание аварийной обстановки (наложен штраф в 10 МРП).

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988476-infiniti-zabrali-u-astanchanina-posle-strannogo-povedeniya-na-doroge-video/