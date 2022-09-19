Директорам AlanParking и "Алматы спецтехпаркинг сервис" продлили сроки ареста

Паркомат компании AlanParking. Фото: facebook.com/almaty.parking

Директорам алматинских платных парковок продлили аресты. Так, директор компании AlanParking Мухтар Базарбаев пробудет под стражей до 26 сентября, а директор ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марат Принбеков - до 15 октября, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, 12 сентября 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении Принбекова до 15 октября.

Таким образом, Принбеков пробудет под стражей в общей сложности шесть месяцев. Отмечается, что постановление суда еще не вступило в законную силу.

Кроме того, продлено содержание под стражей директору компании AlanParking Мухтару Базарбаеву до 26 сентября. Общий срок пребывания под арестом так же составит полгода.

Напомним, что директор ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марат Принбеков был арестован на два месяца в апреле текущего года.

До этого стало известно о том, что директор компании AlanParking Мухтар Базарбаев тоже был арестован в Алматы. Компании курируют платные парковки в мегаполисе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988467-direktoram-dvuh-almatinskih-parkovok-prodlili-sroka-aresta/