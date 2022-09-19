Высокопоставленного чиновника задержали в ВКО

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

В Восточно-Казахстанской области задержали руководителя инспекции транспортного контроля региона. По решению суда он помещен под стражу. Об этом сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что был изобличен руководитель РГУ "Инспекция транспортного контроля по ВКО", который, используя свое служебное положение, в период с 2021 по 2022 годы с целью извлечения выгод для себя уводил от административной ответственности аффилированное ТОО, занимающееся перевозкой руды с превышением допустимых весовых параметров (перегрузом).

Это, по данным Антикора, повлекло недопоступление в бюджет сборов в сумме 65,5 млн тенге.

17 сентября следственным судом Усть-Каменогорска в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988454-vysokopostavlennogo-chinovnika-zaderzhali-v-vko/