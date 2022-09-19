Полицейский в форме. Иллюстративное фото: polisia.kz

Актюбинка, заступаясь за сына, укусила полицейского. 39-летняя женщина предстала перед судом и была приговорена к ограничению свободы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор суда №2 города Актобе.

Домой к 39-летней женщине пришли правоохранители, они потребовали, чтобы ее несовершеннолетний сын поехал с ними в участок, так как были основания полагать, что он может быть причастен к грабежу.

Мать сразу сказала, что ее ребенок явится в полицию только по повестке. Во время спора ее сын вырвал из рук стража порядка телефон, которым тот производил съемку, а еще ударил головой полицейского и рассек ему бровь.

Правоохранители вошли в квартиру и надели наручники на руки подростка, стали выводить на лестничную площадку.

Мать продолжила защищать сына и укусила полицейского за запястье. В итоге она сама оказалась на скамье подсудимых по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти.

Обвиняемая озвучила свою версию. По ее словам, сын отмахнул телефон полицейского, после чего сотрудники в прихожей положили его лицом вниз, вывернули руки и надели наручники.

Подросток кричал от боли, она пыталась их разнять, просила снять с него наручники и укусила стража порядка за руку от безысходности. Испытывала в тот момент душевное расстройство.

При этом пострадавший сотрудник в суде отметил, что вели они себя вежливо, но у матери и сына было агрессивное поведение. Последний материл их, отказывался отвечать на вопросы и плевался. Его предупреждали об ответственности за такие действия.

В итоге в полицию доставили и сына, и мать. А позже правоохранитель написал рапорт, в котором указал об укусе.

История закончилась обвинительным приговором. Женщину осудили на 1 год ограничения свободы. В течение этого срока ей запретили посещать увеселительные заведения, после работы она должна находиться дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988425-aktyubinka-zastupayas-za-syna-ukusila-politseyskogo/