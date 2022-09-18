Трехлетний ребенок скончался после побоев в Талдыкоргане: задержана 23-летняя девушка

Машины скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

23-летняя жительница Талдыкоргана подозревается в причастности к смерти трехлетнего ребенка. С санкции суда девушку поместили под домашний арест, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Жетысуской области.

По информации полицейских, 12 сентября в одной из больниц Талдыкоргана скончался трехлетний мальчик. Медики диагностировали у ребенка телесные повреждения, в частности, у него была травмирована голова.

В полиции установили, что телесные повреждения ребенку нанесла 23-летняя девушка, являющаяся дочерью няни.

"По подозрению в причастности к смерти ребенка была задержана 23-летняя местная жительница, которая ранее присматривала за ребенком. Девушку поместили под стражу в ИВС, однако позднее городской суд санкционировал в отношении подозреваемой домашний арест"" - сообщили в пресс-службе ДП Жетысуской области.

В ведомстве дополнили, что расследование с назначением экспертиз проводится по ст. 106 ч. 3 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Уголовное дело взято на особый контроль областным Департаментом полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988351-trehletniy-rebenok-skonchalsya-posle-poboev-v-taldykorgane-zaderzhana-23-letnyaya-devushka/